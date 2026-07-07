A meno di un mese dal voto per il rinnovo del Consiglio della Città Metropolitana di Messina, in programma lunedì 27 luglio, il quadro politico continua a muoversi tra trattative riservate, cambi di casacca e malumori che potrebbero ridisegnare gli equilibri nei principali comuni della provincia. Tra le notizie certe c’è la candidatura del sindaco di Milazzo Pippo Midili che scenderà in campo da indipendente nella lista di Fratelli d’Italia per far sentire la voce e i bisogni del territorio milazzese all’interno dell’ex Provincia.

Nelle liste riconducibile a Cateno De Luca, invece, dovrebbero trovare spazio per la candidatura alle Provinciali Lorenzo Italiano, Francesco Coppolino e Pippo Crisafulli. Quest’ultimo, però, non sembrerebbe particolarmente entusiasta della scesa in campo, all’interno della stessa coalizione, degli altri due consiglieri comunali di Milazzo.

Tra i nomi che fanno più discutere c’è quello di Francesco Coppolino. Pur mantenendo il proprio posto nel gruppo consiliare CambiAmente, il consigliere avrebbe aderito, insieme a Maria Magliarditi, al movimento Insieme per il Territorio il progetto politico promosso dal presidente barcellonese Filippo Iannelli che si candiderà all’interno di Sud Chiama Nord, movimento politico di Cateno De Luca, all’Assemblea Regionale Siciliana. Questo sancisce inevitabilmente una lontananza dalle posizioni politiche dell’attuale amministrazione guidata da Midili.

La scelta di Coppolino, viene letta anche alla luce del mancato ingresso nella nuova Giunta composta dal sindaco Pippo Midili. L’incarico di assessore è, infatti, andato a Nino Italiano e gli equilibri della maggioranza sarebbero rimasti invariati grazie alla presenza in consiglio comunale di Danilo Ficarra.

Coppolino, a quanto pare, ha stretto questo accordo con Cateno De Luca proprio per poter occupare uno scranno all’interno del Consiglio Metropolitano.

A suscitare particolare attenzione è soprattutto la posizione di Lorenzo Italiano. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, l’ex candidato sindaco di Milazzo sarebbe vicino a un approdo nell’area politica di Cateno De Luca. Un passaggio che, pur non essendo stato ancora ufficializzato, avrebbe provocato qualche malumore all’interno di Sud Chiama Nord. In particolare, l’onorevole Matteo Sciotto, secondo quanto trapela, non sarebbe stato preventivamente informato dell’operazione politica, circostanza che avrebbe alimentato qualche tensione nei rapporti interni.

Intanto prende forma anche lo schieramento degli altri candidati. Tra i nomi in campo figurano Antonino Russo, presidente del Consiglio comunale di Lipari e Marcello Scurria, già candidato a sindaco di Messina, che dovrebbe invece essere inserito nella lista guidata da Francantonio Genovese.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin