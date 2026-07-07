Al via la nuova edizione di Milazzo Street Food Summer Edition. Dal 9 al 12 luglio Milazzo, più precisamente Piazza della Repubblica, sarà teatro del gusto, con un evento gastronomico che metterà insieme i migliori specialisti dello Street food, per quattro serate tutte da gustare.

Tante le specialità che si potranno assaporare, alcune mai viste prima in uno Street food ma che si sposano alla perfezione con la location e la musica che faranno da sfondo all’evento, patrocinato dal Comune di Milazzo. Ma andiamo più nel dettaglio delle proposte degli espositori, tutte da far venire ľacquolina in bocca: ogni casetta ospiterà una specialità dolce o salata per soddisfare ogni palato, anche il più esigente, a cominciare dal super pitone messinese con diverse varianti di gusto, I’hamburger Santana, il panuozzo di Napoli, il croccante panino panato, il panino hamburger, il corn dog, la pala ripiena, il panino con la porchetta, il bubblewaffel, I’immancabile patatwister, la pizza fritta del Maestro Piedimonte, il cannolo di Piana degli Albanesi, il goloso panino con la provola impicca il gelato waffel, in esclusiva la Frutta realistica, lo smash burger e i bomboloni ripieni di ogni golosita e ancora la pokè di pancake da condire con ogni tipo di crema.

E non poteva mancare da bere, con una birra che parla siciliano un’ eccellenza del nostro territorio, ovvero Birra Minchia, una garanzia di gusto e qualità tutta da assaporare per valorizzare un prodotto messinese con la M maiuscola. Il programma prevede giovedi e venerdi filodiffusione a tema anni “80/90 e dance music, che accompagnerà i visitatori deqli stand. Sabato invece l’esibizione dal vivo dei Mokanta, una band molto apprezzata anche oltre i confini siciliani, ormai una presenza fissa dello Street food mamertino, il cui punto di forza non è solo quello di sapere interpretare le più belle cover della musica italiana ma anche la capacità di coinvolgere la piazza, facendola ballare e cantare fino a notte fonda.

Altro ospite, domenica, la scuola di ballo Into the dance di Giuseppe Di Brisco che insieme ai suoi allievi trascinerà il pubblico con balli| di gruppo e non solo,. Insomma, cibo, musica, estate. Gli ingredienti perfetti per trascorrere quattro serate a Milazzo in Piazza della Repubblica, in Marina Garibaldi. Un sound fantastico da non perdere.

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