Al via il Milazzo Film Festival – Summer Edition 2026, organizzato con la consulenza del saggista ed esperto di cinema Pier Luigi Manieri, spin-off estivo della rassegna cinematografica che negli ultimi anni si è affermata come uno degli appuntamenti culturali più significativi del territorio.

L’iniziativa, curata dall’Associazione L’Altra Milazzo e dalla Sunset Live srls, si svolgerà oggi 7 e l’8 luglio nella suggestiva cornice del Lido Medusa di Tono, proponendo due serate dedicate al grande cinema sotto le stelle, tra incontri con protagonisti del settore e proiezioni in riva al mare.

Nato nel 2006 e rilanciato con continuità dal 2021, il Milazzo Film Festival ha consolidato il proprio ruolo nel panorama culturale siciliano e nazionale grazie a una proposta che unisce cinema, formazione, arte e promozione del territorio.

Per gli organizzatori, la Summer Edition nasce con l’obiettivo di ampliare la programmazione del Festival lungo l’intero arco dell’anno, coinvolgendo anche il pubblico presente in città durante la stagione estiva e promuovendo il patrimonio paesaggistico e culturale di Milazzo attraverso il linguaggio universale del cinema.

Le serate prenderanno il via alle 20.45 con momenti di approfondimento e confronto con ospiti del panorama cinematografico italiano, seguiti dalle proiezioni previste alle 21.15.

Il programma prevede: Martedì 7 luglio, alle 20.45, incontro, a cura di Pier Luigi Manieri, con il regista Tommaso Renzoni, seguito dalla proiezione del film Notte prima degli esami. Mercoledì 8 luglio, alle 20.45, incontro, a cura di Pier Luigi Manieri, con Arnaldo Catinari, regista e direttore della fotografia, seguito dalla proiezione del film Alla festa della Rivoluzione.

L’Amministrazione comunale che ha concesso il patrocinio ha espresso particolare apprezzamento anche per la scelta della location estiva. Il Lido Medusa, affacciato sul mare della costa mamertina, offrirà infatti una cornice di grande fascino, rafforzando il connubio tra cultura, paesaggio e turismo e contribuendo ad accrescere l’attrattività della città.

«Negli anni il Festival – precisa il sindaco Pippo Midili – è diventato un efficace veicolo di promozione della Città di Milazzo, contribuendo a far conoscere le nostre bellezze naturalistiche, il patrimonio storico e le eccellenze locali ben oltre i confini regionali. La cultura è uno degli assi strategici della nostra azione amministrativa e il Milazzo Film Festival rappresenta una realtà consolidata capace di rafforzare l’offerta culturale cittadina e favorire lo sviluppo del turismo culturale e del cineturismo, con ricadute positive per l’intero tessuto economico locale».

Nel frattempo, è già in moto la macchina organizzativa della XIII edizione, in programma dal 31 marzo al 3 aprile 2027, a testimonianza della volontà di proseguire nel percorso di crescita e consolidamento di una manifestazione che rappresenta oggi un punto di riferimento nel panorama cinematografico nazionale.

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