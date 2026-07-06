Separazione tra le società sportive ASD BASKET MILAZZO e la ASSD PEPPINO COCUZZA BASKET 1947 che comunicano ufficialmente la conclusione del proprio rapporto di collaborazione sportiva, avviato nel 2022 con la partecipazione al campionato si Seric C Maschile e di numerosi campionati giovanili.

La decisione, presa di comune accordo da entrambe le dirigenze, giunge al termine di un percorso condiviso con impegno e professionalità da ambo le parti.



«La ASD BASKET MILAZZO e la ASSD PEPPINO COCUZZA BASKET 1947 – scrivono in un comunicato – desiderano esprimere il più sincero ringraziamento agli atleti, ai tecnici, allo staff e a tutte le famiglie che hanno preso parte al progetto, contribuendo con passione alla crescita del movimento sportivo locale. Le strade delle due società si dividono consensualmente per permettere a ciascuna struttura di perseguire nuovi obiettivi strategici e programmatici in vista della prossima stagione sportiva. Restano immutati la stima reciproca e l’augurio per un futuro ricco di soddisfazioni e successi, sia dentro che fuori dal campo».

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