San Filippo del Mela per il secondo anno consecutivo tra i comuni virtuosi per raccolta differenziata 6 Luglio 2026 Nei Dintorni Il Comune di San Filippo del Mela inserito per il secondo anno tra i comuni virtuosi della Sicilia – due soli in provincia di Messina – da 5000 a 15000 abitanti, che hanno conseguito un alto tasso di raccolta differenziata. La graduatoria, pubblicata nello “Speciale comuni ricicloni 2026” del periodico di Legambiente “Rifiuti Oggi”, vede San Filippo del Mela all’undicesima posizione in Sicilia, con una quantità di rifiuto secco residuo prodotto(indifferenziato) pari a 73,9 kg per abitanti, per anno. Il dato fa riferimento alle percentuali di raccolta del 2025. «Con soddisfazione apprendiamo del nostro inserimento nella classifica di Legambiente dei comuni ricicloni. Un risultato – dichiara il sindaco Gianni Pino -che premia il lavoro di questa amministrazione, ma soprattutto dei cittadini e degli operatori, che attraverso il loro impegno e la loro collaborazione risultano determinanti nel raggiungimento di questo importante traguardo». «Un risultato ottenuto grazie alla sinergia tra comune, cittadini e operatori ecologici». Queste le parole dell’assessore all’ambiente Ferdinando Vento, che sottolinea come un ulteriore sforzo consentirebbe di raggiungere soglie più alte di conferimento, con un ulteriore risparmio sui costi di conferimento. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 567 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT