Il prossimo 14 luglio, alle 18.30, Palazzo D’Amico ospiterà “Da Levante a Ponente – Il mare è un bene comune”, un incontro pubblico dedicato al rapporto tra ambiente, territorio e comunità, accompagnato dall’inaugurazione della mostra fotografica “Oltre la superficie – Viaggio attraverso lo specchio” di Giancarlo Torre, visitabile fino al 28 luglio.

L’evento nasce dal desiderio di promuovere una riflessione sul valore della costa di Milazzo come bene comune, con l’obiettivo di ridefinire il mare non più come risorsa naturale da sfruttare, ma come patrimonio condiviso da conoscere, vivere e custodire.

Attraverso gli scatti di Giancarlo Torre, il pubblico sarà accompagnato alla scoperta del mondo sommerso del Promontorio di Milazzo, un patrimonio naturale spesso invisibile ma di straordinaria ricchezza. Il convegno offrirà inoltre un confronto multidisciplinare grazie al contributo di studiosi ed esperti provenienti da diversi ambiti scientifici.

Interverranno Alessandro Crisafulli, Marco Corrao, Mario Crisafulli, Pippo Ruggeri, Angela Balzano, Arcangela D’Onofrio e Giancarlo Torre, che affronteranno, da prospettive diverse e complementari, temi quali la biodiversità marina, la tutela degli ecosistemi, i processi di erosione costiera, il ruolo delle dune, delle aree umide e della spiaggia libera, elementi fondamentali per l’equilibrio ambientale e la resilienza del territorio.

L’incontro si inserisce nel dibattito aperto in città sul Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM), con l’intento di offrire alla cittadinanza strumenti di conoscenza e approfondimento sui possibili effetti che le trasformazioni della costa possono avere sul paesaggio, sugli ecosistemi e sulla fruizione degli spazi pubblici.

Più che un semplice evento culturale, “Da Levante a Ponente – Il mare è un bene comune” intende offrire un’occasione di conoscenza e confronto aperta alla cittadinanza, nella convinzione che la tutela del mare e della costa passi anzitutto attraverso la consapevolezza e la partecipazione della comunità.

L’ingresso è libero.

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