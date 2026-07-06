Trenta diplomati con il massimo dei voti, di cui ben quindici con la lode. Sono numeri che raccontano il valore e la qualità dell’offerta formativa dell’Itet “Leonardo Da Vinci” di Milazzo, una delle realtà scolastiche più importanti del territorio e punto di riferimento per la formazione tecnica ed economica della Città del Capo. Una scuola d’eccellenza, capace di coniugare preparazione, innovazione e attenzione alle esigenze del territorio, formando ogni anno giovani pronti ad affrontare con competenza le sfide del mondo del lavoro e dell’università.

Sotto la guida della dirigente scolastica Stefania Scolaro, l’istituto ha intrapreso un percorso di crescita continua, ampliando l’offerta formativa e rafforzando il rapporto con imprese, enti ed istituzioni. Un lavoro che permette ai giovani di acquisire competenze solide e spendibili nel mondo del lavoro, senza rinunciare alla possibilità di proseguire gli studi universitari.

«L’eccellente risultato conseguito dagli studenti negli Esami di Stato dell’anno scolastico 2025-2026 – precisa la dirigente scolastica – conferma l’importanza di un percorso didattico che punta sulla preparazione, sull’innovazione e sul collegamento costante con il mondo del lavoro».

Tra gli indirizzi di maggiore rilievo spicca quello Nautico, da sempre strategico per Milazzo e per l’intero comprensorio, in virtù della vocazione marittima del territorio. Un percorso che forma figure professionali richieste dal settore della navigazione e della logistica, rappresentando un’opportunità concreta di occupazione per tanti giovani.

I risultati ottenuti dai diplomati testimoniano come il “Da Vinci” continui a rappresentare una scuola capace di valorizzare i talenti e accompagnare gli studenti verso il futuro con una preparazione di alto livello.

Ecco i trenta centisti, di cui 15 diplomati con lode

100 e lode: Marzia Di Fina, Alessia Fugazzotto, Martina Molino, Micaela Venuto, Aurora Falletta, Laura Giordano, Ilaria Gringeri, Sasha Cannistrà, Elisa Paone, Francesco Oddo, Alessia Sgrò, Gaia Foti, Sofia Isgrò, Gianluca Torre, Salvatore Calderone.

100/100: Elisa Citraro, Vincenzo Franco Cirino, Angela Giordano, Emma Abate, Cristina De Gaetano, Ines Pia Raffaele, Barbara Bonnarrigo, Asia Iannello, Martina Rappazzo, Alice Bartuccio, Sarah Arnò, Giorgia Maio, Cecilia Milone, Chiara Pagano, Davide Anastasi, Daniele Caruso, Davide D’Amico, Sarah Cartesio, Anthony Gitto, Clara La Macchia, Diego Carrocci, Salvatore Luca Ficarra, Stefano Serraino, Lorenzo Squadrito.

LE FOTO DEI RAGAZZI DIPLOMATI CON 100 E LODE

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin