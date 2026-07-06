Davide Patti, talentuoso cantante milazzese, classe 2008, ha concluso il percorso al Liceo Linguistico di Milazzo ottenendo il diploma con 100 e lode, al termine di una carriera scolastica caratterizzata da risultati di eccellenza. Studente anticipatario, ha terminato gli studi con una pagella composta esclusivamente da voti pari a 10 in tutte le discipline.

Parallelamente al percorso scolastico, Davide ha sviluppato solide competenze linguistiche conseguendo certificazioni internazionali di alto livello: C1 in inglese, C1 in spagnolo e B2 in tedesco, confermando una preparazione orientata a un contesto internazionale.

Accanto agli studi linguistici, porta avanti con determinazione il proprio percorso musicale. Frequenta il terzo anno del Conservatorio, nel corso di Musica Pop-Rock, dove ha sostenuto tutti gli esami conseguendo sempre il massimo dei voti, 30 e lode.

Anche l’attività di ricerca riflette questo doppio interesse tra lingue e musica. La sua tesi, redatta interamente in lingua inglese, è dedicata alla musica black soul e alla figura di Aretha Franklin, artista che ha segnato la storia della musica contemporanea e simbolo della cultura afroamericana e della battaglia per i diritti civili.

Il percorso di Davide Patti evidenzia come impegno, costanza e passione possano tradursi in risultati concreti in ambiti diversi.

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