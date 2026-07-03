Una riflessione sul valore della memoria, sulle conquiste raggiunte e sulle sfide ancora aperte per la piena parità di genere. È questo il filo conduttore del convegno “80 anni dal voto alle donne: tra passato, presente e futuro”, organizzato dal Soroptimist International Club Milazzo e svoltosi nei giorni scorsi a Palazzo D’Amico nella Città del Capo.

L’iniziativa ha celebrato una delle pagine più significative della storia democratica italiana, offrendo al tempo stesso un’occasione di confronto sul ruolo delle donne nella società contemporanea e sulle prospettive future.

Ad aprire i lavori è stata la presidente del Soroptimist Club Milazzo, Rosa Alba Dipaola, che ha illustrato le finalità dell’incontro, evidenziando l’importanza di custodire la memoria delle battaglie che hanno portato alla conquista del diritto di voto femminile. Nel suo intervento ha sottolineato come il significato più profondo della manifestazione risieda nell’ideale passaggio di testimone tra le donne che hanno lottato per ottenere diritti fondamentali e le nuove generazioni, chiamate a proseguire con determinazione il percorso verso una piena uguaglianza sostanziale.

Il convegno è poi entrato nel vivo con gli interventi degli autorevoli relatori.

Carlo Mazzù, ordinario di Diritto Civile dell’Università degli Studi di Messina, ha proposto un’approfondita analisi della “parabola della donna nell’Italia repubblicana”, ripercorrendo l’evoluzione normativa e sociale che ha accompagnato il processo di emancipazione femminile, dalle prime conquiste legislative fino ai cambiamenti culturali che hanno trasformato il ruolo della donna nella società italiana.

Mariella Crisafulli, Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Messina, ha richiamato l’attenzione sui divari che ancora caratterizzano il mondo del lavoro e la vita sociale, sottolineando la necessità di politiche sempre più efficaci per garantire pari opportunità, valorizzare il talento femminile e superare discriminazioni ancora presenti.

Grazia Dipaola, Presidente del Comitato Pari Opportunità del Soroptimist International d’Italia, che ha ribadito il ruolo centrale del Soroptimist nella promozione dei diritti delle donne e dell’empowerment femminile. Nel suo intervento ha evidenziato come l’impegno dell’associazione continui a tradursi in iniziative concrete, capaci di incidere sul piano culturale, sociale e istituzionale, contribuendo alla costruzione di una società più equa e inclusiva.

L’incontro ha visto una partecipazione attenta e coinvolta del pubblico, confermandosi un’importante occasione di approfondimento e confronto. A ottant’anni dall’ingresso delle donne nella vita democratica del Paese attraverso il diritto di voto, il messaggio emerso dal convegno è stato chiaro: ricordare il passato significa assumersi la responsabilità di costruire il futuro, affinché le conquiste ottenute diventino il punto di partenza per realizzare una parità di genere sempre più concreta, effettiva e condivisa.

«Le donne – ha sottolineato Grazia Dipaola – sono tuttora oggetto di discriminazioni sociali e violenza di genere che costituiscono una violazione dei diritti umani impedendo alle donne il pieno esercizio della cittadinanza. Quindi, non possiamo non esprimere forte preoccupazione, di fronte ad alcune recenti dichiarazioni politiche, che mettono in discussione strumenti, conquiste e diritti acquisiti, per i quali non si torna indietro, nati per garantire una maggiore inclusione e uguaglianza. Perchè ogni narrazione che riduca il valore delle politiche di pari opportunità, che marginalizzi le minoranze o che consideri la diversità come un problema anziché una ricchezza, rappresenta un arretramento rispetto agli ideali di cittadinanza attiva e di democrazia sostanziale sanciti dalla nostra Costituzione».

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