Ponente, scontro tra scooter e un furgone. Ferito un milazzese trasportato in elisoccorso a Messina 2 Luglio 2026 Grave incidente a Ponente. Scontro tra uno scooter e un furgone cassonato. È successo a Calderà, lungo via Stretto Ponte Califi. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Milazzo e un’ambulanza del 118. Necessario l’intervento dell’elisoccorso che si è alzato in volo per trasportare il conducente del mezzo a due ruote ferito gravemente al Policlinico di Messina. Un uomo milazzese di 58 anni. Persona molto conosciuta a Milazzo per la sua professione di elettricista. Intervento anche dei Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto mentre gli uomini dell’arma della Compagnia di Milazzo sono intervenuti per gestire la viabilità durante l’atterraggio dell’elisoccorso. IN AGGIORNAMENTO Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 9.759 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT