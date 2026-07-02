La Capitaneria di Porto di Milazzo è impegnata in questo momento nella ricerca di una ragazza. Sono in corso ricerche in mare per individuare una ragazza presumibilmente dispersa.

Le ricerche sono partite dalla zona dello stadio Marco Salmeri.

IN AGGIORNAMENTO. La giovane donna (anno 2004) ha lasciato gli indumenti in spiaggia stamattina presto per andare a nuotare. Ma non è mai più tornata a riva.

AGGIORNAMENTO. E’ stata ritrovata alla spiaggia delle Tre pietrazze la ragazza 22enne dispersa in mare. Sta bene anche se molto affaticata. Ha nuotato per oltre quattro chilometri. Avviate le operazioni di recupero, tre i mezzi della Guardia Costiera in mare, è stata portata prima in Capitaneria e poi trasportata in ambulanza all’Ospedale Fogliani per i controlli di rito.

Non si conoscono ancora i dettagli e il perchè sia arrivata così lontano. Interventi anche i Carabinieri della Compagnia di Milazzo.

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