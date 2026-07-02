Sul palco dello stadio San Filippo di Messina, davanti a 40 mila persone, Max Pezzali ha ricordato Massimo Giardina, il cinquantacinquenne milazzese scomparso lo scorso maggio. Massimo, grandissimo fan del cantautore italiano, aveva già acquistato il biglietto per la serata nonostante l’aggravarsi di quei problemi di salute che purtroppo si sono rivelati fatali.

Conosciuto a Milazzo come “il ragazzo sulla carrozzina”, perché a sei anni un grave incidente lo costringe sulla sedia a rotelle. Ostacoli immensi che tuttavia non gli hanno mai spento il sorriso né la voglia di vivere appieno. In questo percorso, la colonna sonora della sua vita erano sempre state le canzoni di Max Pezzali. E proprio ieri sera il suo idolo lo ha ricordato dall’alto del palco, dedicandogli un brano simbolo del suo repertorio: “Ci sono anch’io”.

Una mobilitazione partita dal cuore. ​Dietro questo straordinario tributo c’è il motore instancabile dell’affetto. Da mesi, infatti, parenti e amici portavano avanti una fitta rete di appelli sui giornali locali affinché la storia arrivasse all’entourage del cantante.



​«L’idea ci è venuta subito dopo la sua scomparsa», raccontano il cugino Paolo Giardina e la compagna Mamu Rasiti.

«Ci siamo detti: “Pensa che bello se Max Pezzali facesse un tributo per lui durante il concerto”. L’indomani abbiamo creato una chat WhatsApp con tutti gli amici più stretti. Prima abbiamo sensibilizzato i giornalisti poi siamo arrivati al manager, all’organizzatore dell’evento e alla direttrice di palco. Ma la certezza è arrivata il giorno prima del concerto quando ci ha contattati il figlio di Max, chiedendoci dettagli sulla storia in modo da girarla a chi di competenza. Stessa conferma è arrivata a Claudia Giglio che, dopo aver parlato con la produzione, ha confermato anche lei che la nostra richiesta era stata accolta».

A dare la spinta decisiva pare essere stato il figlio di Max Pezzali, che ha preso a cuore la vicenda in prima persona. «Subito dopo la dedica sul palco ci ha inviato un messaggio privato sul telefono: “Hai visto? Hai sentito?”.

L’emozione che blocca lo smartphone. Quando la dedica è arrivata, la gioia è stata talmente tanta da far perdere il tempo perfetto per il video di rito. ​«Avevamo appena sospeso la registrazione con il cellulare – continuano Paolo Giardina e Mamu Rasiti – e proprio in quel momento Max Pezzali ha detto al microfono: “La prossima canzone è dedicata a Massimo”, facendo partire le prime note di Ci sono anch’io. Siamo rimasti senza fiato».

​Ma l’importante, alla fine, non è avere una clip salvata nella memoria del telefono. L’importante è essere riusciti a compiere una promessa, portando il ricordo e la passione di Massimo fin sopra quel palco. Ieri sera, tra i quarantamila del San Filippo, c’era anche lui, come ha anche detto Max Pezzali. E la sua canzone preferita ha suonato più forte che mai.

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