Il noto cantautore Aleandro Baldi, ha visitato ieri la comunità alloggio per anziani “Casa Sollievo” di Olivarella, regalando agli ospiti un momento destinato fantastico. Una visita che si è trasformata in un pomeriggio ricco di emozioni.

L’artista, ospite di un B&B vicino alla struttura gestita dalla cooperativa sociale “Stella Mater”, prima di raggiungere Pace del Mela per il suo concerto ha accettato di salutare gli anziani della comunità.

L’incontro si è svolto in un clima di grande affetto e spontaneità. Gli ospiti hanno accolto Baldi con entusiasmo e commozione, mentre il cantante ha conquistato tutti con la sua semplicità, disponibilità e sensibilità. Ha persino cantato dal vivo per loro e non si è sottratto alle curiose domande dei cosiddetti “nonni giornalisti”.

La visita, infatti, si è inserita nell’ambito del progetto “Il TG dei Nonni – Estate”, guidata da Antonina e Rocco Amabile, con la collaborazione di Alisia Sottile. Da diversi anni il progetto coinvolge gli ospiti della struttura in un originale laboratorio creativo che li vede trasformarsi in autentici “giornalisti”, realizzando un telegiornale satirico che viene diffuso sui seguitissimi canali social. Gli anziani ne curano ogni fase, dalla scelta delle notizie ai commenti, passando per parodie, rubriche e riflessioni, valorizzando così il loro bagaglio di esperienze e mantenendo viva la partecipazione attiva alla vita sociale.

La visita di Aleandro Baldi ha rappresentato un ulteriore tassello di un percorso che punta a promuovere il benessere, la socializzazione e l’inclusione degli anziani, dimostrando come la musica e l’incontro con artisti di grande umanità possano trasformarsi in preziose occasioni di condivisione e gioia.

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