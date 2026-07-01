Un traguardo raggiunto con il cuore, nel ricordo di un ragazzo che continua a vivere nella memoria della sua comunità scolastica. A due anni dalla tragica scomparsa di Giuseppe Carauddo, morto a soli 16 anni in un incidente stradale, l’Itt Majorana di Milazzo ha voluto rendergli omaggio nel giorno in cui i suoi compagni hanno concluso gli esami di maturità.

Durante la cerimonia, la madre di Giuseppe ha ricevuto una targa commemorativa, un diploma simbolico – quello che il giovane avrebbe meritato di ritirare insieme alla sua classe – e una fotografia della loro famiglia, accompagnata da una dedica carica di significato: «Perché ogni ricordo custodito con amore continua a vivere».

Un gesto semplice ma profondamente sentito, che ha trasformato una giornata di festa in un momento di raccoglimento e condivisione. Al termine della cerimonia, il cielo sopra la scuola si è riempito di palloncini con il volto di Giuseppe. In quel volo si sono intrecciati silenzi, lacrime, abbracci e la promessa di non dimenticare.

«Ci sono traguardi che si raggiungono con un passo. E altri che si raggiungono con il cuore», si legge nel messaggio pubblicato dall’istituto. «Oggi, al termine degli Esami di Maturità, la classe di Giuseppe Carauddo si è ritrovata ancora una volta unita. Perché questo avrebbe dovuto essere anche il suo giorno. Due anni fa il suo sorriso si è spento troppo presto. Ma il ricordo di Giuseppe non ha mai lasciato queste aule, i suoi compagni, i suoi docenti».

E poi: «Ciao Giuseppe. Oggi, insieme ai tuoi compagni, anche il tuo nome ha attraversato il traguardo». Un messaggio che testimonia come il ricordo del giovane continui a vivere nel cuore di chi lo ha conosciuto e nella scuola che, simbolicamente, gli ha consegnato quel diploma che il destino gli ha impedito di ricevere.

Questa invece la lettera che la mamma di Peppe ha letto appena finiti gli esami.

Cari Ragazzi,e cara comunità del Majorana,

Oggi per voi si chiude un capitolo straordinario. Avete affrontato gli esami, avete tagliato il traguardo del diploma e siete pronti a spiccare il volo verso il vostro futuro. Guardandovi, il mio cuore si riempie di un’emozione immensa, fatta di orgoglio per ognuno di voi e, inevitabilmente, di una profonda nostalgia.

Due anni fa il tempo si è fermato, e la dolorosa assenza di mio figlio ha lasciato un vuoto impossibile da colmare. Ma oggi, vedendovi qui, capisco che in realtà lui non ha mai smesso di camminare al vostro fianco. È rimasto nei vostri sorrisi, nei vostri abbracci, nei corridoi dell’Istituto ITT Majorana e nei cuori di chi lo ha amato.

Desidero esprimere il mio ringraziamento più profondo e commosso a tutti coloro che hanno reso possibile questo momento così speciale in sua memoria. Grazie di cuore ai rappresentanti e a chi si è speso con tanto affetto per organizzare questa bellissima iniziativa; il vostro gesto è una carezza delicata sulla nostra ferita.

Ai professori: grazie per la sensibilità, l’umanità e la guida con cui avete accompagnato questi ragazzi, custodendo il ricordo di mio figlio non solo come studente, ma come parte integrante della vostra grande famiglia scolastica.

Ai genitori: grazie per la vicinanza silenziosa e preziosa, e per aver cresciuto dei giovani così empatici e straordinari.

E infine a voi, ragazzi: siete stati dei compagni di viaggio meravigliosi. Oggi vi diplomate anche per lui. Portate il suo ricordo teso nel vento come una vela che vi spinge ad andare lontano, a realizzare i vostri sogni e a vivere con intensità ogni singolo istante. La vostra vita e i vostri successi saranno il modo più bello per onorare la sua memoria.

Con tutto il mio affetto e la massima gratitudine, vi auguro una vita luminosa.

Grazie, di vero cuore.

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