Si sono insediati oggi a palazzo dell’Aquila i 18 vigili urbani che l’amministrazione ha voluto assumere sino al 30 settembre per rafforzare l’organico del corpo diretto dal comandante Salvatore Campagna.

Dopo aver prestato giuramento e salutato il sindaco Pippo Midili e l’assessora alla polizia municipale Marina Capone, i nuovi agenti, individuati attraverso una selezione, si sono messi a disposizione del comandante Campagna per lo svolgimento dei servizi previsti. Saranno impiegati soprattutto per il controllo della viabilità a partire già dal prossimo week-end.

“Una presenza importante – ha detto l’assessora Capone – visto che nella stagione estiva i vigili urbani sono particolarmente impegnati sulle strade per garantire l’ordine e la sicurezza”.

I nuovi assunti che ieri hanno prestato giuramento sono: Roberta Napoli, Caterina Ordile, Lorenzo Mingarelli, Giuseppe La Rosa, Giuseppe Rizzo, Placido Vincenzo Bartolone, Fabio Gitto, Maria Gitto, Letizia Aricò, Marilena Valeriani, Francesco Giambò, Simone Billa, Maria Grazia Filoramo, Ivana Trifirò, Antonella Formica, Monica Munafò, Walter Gentile, Michele Buta.

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