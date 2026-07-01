La Svincolati Milazzo compie un passo decisivo verso il futuro, trasformandosi ufficialmente da Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) a Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata (SSD a r.l.). Un adempimento richiesto dalla Fip e requisito necessario per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie B Interregionale.

Le parole del presidente Riccardo Giambò che spiega e lancia un appello: «Ci evolviamo in una vera e propria società di capitali. Questa trasformazione societaria rappresenta un salto di qualità fondamentale in termini di solidità, trasparenza e capacità gestionale. Non cambiano i nostri valori, ma si rafforza la struttura per garantire la massima sostenibilità al nostro progetto sportivo e sociale. Unisciti a noi: cerchiamo nuovi compagni di squadra. Per supportare questa nuova fase di crescita e puntare a traguardi ancora più ambiziosi, apriamo le porte a nuovi soci e investitori. Sei un imprenditore, un appassionato o un professionista che crede nel valore dello sport e del nostro territorio? Questa è l’occasione per entrare a far parte della nostra compagine societaria e scrivere insieme il futuro del basket a Milazzo».

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