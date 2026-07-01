Un percorso espositivo dedicato alla Guardia Costiera, ai suoi mezzi e ai valori che ogni giorno ne guidano l’azione al servizio del Paese. È questo il filo conduttore di “Rotte di Passione – Il mare, la Guardia Costiera e l’arte del modellismo”, la manifestazione che dal 5 al 10 luglio 2026 animerà il Museo del Mare e delle Arti Marinaresche “Asylum”, nel borgo marinaro di Vaccarella.

L’iniziativa, condivisa anche dall’amministrazione comunale, offrirà ai cittadini e ai visitatori l’opportunità di conoscere da vicino il ruolo svolto dal Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera nella salvaguardia della vita umana in mare, nella sicurezza della navigazione, nella tutela dell’ambiente marino e nella diffusione della cultura del mare.

Cuore della manifestazione saranno le opere del modellista toscano , conosciuto e apprezzato nell’ambito della Guardia Costiera per la straordinaria fedeltà con cui riproduce le unità navali del Corpo.

Dietro ogni modello non vi è soltanto una straordinaria abilità tecnica, ma una storia profondamente umana. Michele Vanni ha saputo trasformare la propria passione in una forma di espressione artistica capace di superare ogni barriera, diventando un esempio di determinazione, resilienza e inclusione. Un messaggio che si inserisce perfettamente nei valori di solidarietà, impegno e servizio che la Guardia Costiera promuove quotidianamente.

Le opere di Michele Vanni sono state recentemente esposte anche a ExpoAid 2026, la manifestazione nazionale dedicata al mondo della disabilità, dell’inclusione e del Terzo Settore, svoltasi al Palacongressi di Rimini e promossa dal Ministro per le Disabilità sul tema “Io, Persona di valore”.

L’esposizione sarà arricchita da pannelli istituzionali, fotografie, materiale divulgativo e filmati dedicati alle attività della Guardia Costiera, con particolare attenzione ai Reparti Volo, agli Aerosoccorritori, ai Rescue Swimmer, alle operazioni di ricerca e soccorso e alla campagna nazionale “Mare e Laghi Sicuri 2026”, finalizzata alla promozione della sicurezza balneare e della prevenzione durante la stagione estiva.

Per tutta la durata della manifestazione il museo resterà aperto gratuitamente al pubblico dalle

9 alle 13 e dalle 16 alle 20. I visitatori potranno incontrare lo stesso Michele Vanni e il personale della Capitaneria di Porto di Milazzo, che accompagneranno il pubblico nella visita illustrando i modelli esposti e le principali attività svolte quotidianamente dalla Guardia Costiera.

L’inaugurazione ufficiale è prevista domenica 5 luglio alle 11, alla presenza delle Autorità civili e militari, mentre la cerimonia conclusiva si svolgerà venerdì 10 luglio. L’iniziativa rappresenta un’occasione per avvicinare il pubblico al mondo della Guardia Costiera attraverso un linguaggio capace di unire arte, mare e valori, offrendo una testimonianza concreta dell’impegno quotidiano svolto dagli uomini e dalle donne del Corpo al servizio della collettività.

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