A Raccuja tra le strutture ricettive che accolgono i visitatori c’è Villa Il Vecchio Abete, affittacamere gestito da Donatella La Mancusa, che punta su un’ospitalità familiare e sulla promozione del territorio.

«Siamo un affittacamere – racconta Donatella La Mancusa – e ci occupiamo anche di organizzare escursioni anche nei comuni vicini». Cinque le camere messe a disposizione.

Negli ultimi anni il flusso di visitatori è aumentato sensibilmente. Un risultato che, secondo la titolare della struttura, è legato alla riscoperta delle bellezze di Raccuja e alle iniziative promosse sul territorio.

Donatella sottolinea anche il lavoro svolto negli ultimi anni dall’amministrazione comunale per la valorizzazione del borgo. «Bisogna riconoscere che è stata data una svolta importante al paese. Oggi ci sono più turisti e le iniziative legate al Castello, al Museo della Seta e ai nuovi murales realizzati dall’artista Andrea Sposari hanno attirato tantissime persone».

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