Ucria comune capofila del progetto “Le Origini del Filo d’Oro – Ripensare la storia per coltivare il futuro”. Ecco tutti i dettagli nella parole del sindaco Vincenzò Crisà.

«Questo progetto – confessa – è stata una sfida. Il nostro comune, come quello di Raccuja e Floresta, negli ultimi anni ha subito un forte calo demografico. Ecco perchè abbiamo fatto rete e io credo che con questo progetto siamo riusciti ad incrementare anche l’attrazione turistica».



«Ucria, per esempio, non aveva strutture ricettive all’interno del suoo territorio. Grazie proprio a questi finanziamenti sono cinque quelle adesso esistenti»