Ucria comune capofila del progetto “Le Origini del Filo d’Oro“. Il sindaco Crisà traccia il bilancio 30 Giugno 2026 Speciale Nebrodi Ucria comune capofila del progetto “Le Origini del Filo d’Oro – Ripensare la storia per coltivare il futuro”. Ecco tutti i dettagli nella parole del sindaco Vincenzò Crisà. «Questo progetto – confessa – è stata una sfida. Il nostro comune, come quello di Raccuja e Floresta, negli ultimi anni ha subito un forte calo demografico. Ecco perchè abbiamo fatto rete e io credo che con questo progetto siamo riusciti ad incrementare anche l’attrazione turistica».«Ucria, per esempio, non aveva strutture ricettive all’interno del suoo territorio. Grazie proprio a questi finanziamenti sono cinque quelle adesso esistenti» Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 83 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT