Importante riconoscimento per il Comune di Milazzo nell’ambito del Programma Regionale FESR Sicilia 2021-2027. Il Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha ammesso a finanziamento il progetto “Tirreno Experience: Itinerari del Castello e dei Borghi”, destinando alla città del Capo un contributo di 1.087.894 euro. L’iniziativa rientra nell’Azione 4.6.2 del Programma FESR, dedicata alla promozione del turismo esperienziale e responsabile, e costituisce uno degli interventi strategici individuati dal Sistema Intercomunale di Rango Urbano (SIRU) “Tirreno Sud Orientale”.

Il progetto presentato dal Comune di Milazzo ha ottenuto un punteggio di 90 punti, il più alto tra quelli valutati nell’ambito della coalizione territoriale, superando positivamente tutte le fasi dell’istruttoria tecnica e amministrativa. Un risultato che conferma la qualità della proposta progettuale e la sua capacità di valorizzare il patrimonio storico, culturale e identitario della città.

L’intervento punta a rafforzare l’attrattività turistica di Milazzo attraverso la realizzazione di itinerari esperienziali dedicati al Castello e ai borghi storici, promuovendo un modello di turismo sostenibile, integrato e orientato alla scoperta delle eccellenze culturali, paesaggistiche e identitarie del territorio.

«L’ammissione a finanziamento di questo progetto – sottolinea il sindaco Pippo Midili – rappresenta un risultato di grande rilievo per la città. Si tratta di un investimento importante che consentirà di arricchire l’offerta turistica di Milazzo, valorizzando il patrimonio storico e culturale attraverso nuovi percorsi di visita e strumenti innovativi capaci di intercettare un turismo sempre più attento alle esperienze autentiche e alla qualità dei luoghi».

Il finanziamento regionale permetterà di sviluppare azioni finalizzate alla promozione del Castello di Milazzo e dei borghi cittadini, inserendoli in una rete di itinerari capaci di generare nuove opportunità di crescita economica, culturale e turistica, con ricadute positive sull’intero comprensorio.

Con il decreto di ammissibilità prende ora avvio la fase successiva dell’iter amministrativo che porterà all’emissione del decreto di finanziamento e alla concreta realizzazione del progetto, destinato a rappresentare uno dei principali interventi di valorizzazione turistica della città nell’ambito della programmazione europea 2021-2027.

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