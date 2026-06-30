«Accogliamo con gioia ed entusiasmo il nuovo parroco di San Filippo del Mela, Claudio Sirni, certi che qui troverà non soltanto una comunità da guidare, ma soprattutto una famiglia».

Queste le parole del sindaco Gianni Pino, in occasione dell’arrivo del nuovo parroco, nominato ieri dall’Arcivescovo, S.E. Mons. Giovanni Accolla.

Oggi alle 18 l’accoglienza del giovane sacerdote, che guiderà non soltanto la Parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo di San Filippo centro, ma anche quella di Maria SS. Addolorata a Cattafi.

«Un sentito ringraziamento – conclude Pino – a Don Enrico Mortillaro, che ha guidato la comunità negli ultimi anni. Gli auguriamo di proseguire il suo percorso di studi e di seguire la strada che il Signore ha tracciato per lui».

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