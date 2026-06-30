Raccuja continua a investire sul proprio patrimonio e a raccogliere i frutti di un percorso di valorizzazione che negli ultimi anni ha interessato il centro storico, i beni culturali e le attività economiche locali. A raccontarlo è Salvatore Lacava, titolare dello storico Caffè del Corso, che si affaccia sulla piazza principale del paese.

Da oltre vent’anni alla guida dell’attività, Lacava ha assistito in prima persona ai cambiamenti del borgo. «I miglioramenti sono stati continui – racconta –. Il paese oggi è molto più curato e abbellito. Si punta sempre di più sul turismo e sulla valorizzazione delle nostre ricchezze, come il castello e i musei».

Un percorso reso possibile anche grazie ai finanziamenti destinati ai piccoli comuni, che hanno sostenuto sia gli interventi pubblici sia gli investimenti delle imprese. Lo stesso Lacava ha beneficiato di due misure di sostegno: una dedicata all’efficientamento energetico del bar, che ha consentito di rinnovare forni, banchi e attrezzature, e un’altra per la realizzazione di una casa vacanze.

«È stato un vero toccasana – sottolinea –. Questi aiuti ci hanno dato la spinta per continuare a investire e guardare al futuro con maggiore fiducia».

Gli effetti degli interventi sono visibili anche sul fronte turistico. Secondo Lacava, il numero dei visitatori è aumentato e l’immagine del paese è profondamente cambiata. «Raccuja oggi è un luogo gradevole. Qualcuno l’ha definita una vera e propria bomboniera», conclude.

L’esperienza del Caffè del Corso rappresenta uno degli esempi di come gli investimenti nei piccoli centri possano contribuire non solo alla crescita delle attività economiche, ma anche alla valorizzazione del territorio, favorendo un turismo sempre più attento alla scoperta dei borghi e delle loro identità.

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