Il sindaco di Raccuja Ivan Martella spiega il progetto Nebrodi Experience portato avanti con il comune di Ucria e Floresta. Un progetto vinto grazie al bando del Ministero della Cultura nato nel 2022 e avviato nel 2023. Parliamo di iniziative di turismo esperienziale per far conoscere e meraviglie dei nostri borghi. Un turismo lento. I nostri sono borghi in cui ancora chi vive qui vive con le chiavi alla porta di casa. I bambini scorazzano liberi per il nostro centro storico e loro sono il nostro futuro.

Il bando attrattività di Borghi è stato importante perché ha consentito anche di promuovere lo sviluppo economico dei nostri comuni. Tante le attività che sono state potenziate grazie ai fondi ottenuti e molte altre sono nate proprio grazie ai nuovi finanzimenti

Tante anche le iniziative organizzate. Qui quella del 21 giugno organizzata a Raccuja.

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