Terz’ultimo appuntamento per il Milazzo Cult Festival, la rassegna patrocinata dal Comune di Milazzo che sta animando la città con un calendario di incontri dedicati al cinema, alla cultura, alla letteratura e al confronto sui grandi temi dell’attualità.

Giovedì 2 luglio, alle 18, nell’Atrio del Carmine, sarà ospite della Pro Loco, Pietro Grasso, già Procuratore nazionale antimafia ed ex Presidente del Senato, protagonista di una serata dedicata ai valori della legalità, della giustizia e dell’impegno civile. Infatti Grasso presenterà il suo ultimo libro ‘U Maxi, un testo che restituisce la dimensione del maxi processo a Cosa Nostra e degli eventi che hanno cambiato la storia della Sicilia e dell’Italia.

Nel volume l’autore non si limita a raccontare ciò che accadde nel corso del dibattimento, ma offre uno spaccato approfondito di quel periodo storico con un’analisi lucida e puntuale, ricostruendo i legami della mafia con le organizzazioni internazionali del traffico di droga, la struttura e la gerarchia di Cosa Nostra, i rapporti, le alleanze e i conflitti interni all’organizzazione.

Ampio spazio è dedicato anche agli intrecci tra criminalità organizzata, il mondo economico finanziario e il sistema degli appalti, così come al racconto degli omicidi eccellenti di servitori dello Stato e al ruolo determinante dei collaboratori di giustizia.

Un appuntamento di particolare rilievo che offrirà al pubblico l’opportunità di ascoltare una delle figure più autorevoli delle istituzioni italiane, in un dialogo aperto sui temi della memoria, della lotta alla criminalità organizzata e della difesa della democrazia.

A dialogare col dottor Grasso, il Procuratore generale di Messina, Carlo Caponcello.

A seguire giorno 4 luglio serata con la giornalista e conduttrice Serena Bortone, che presenterà il libro “Le dirimpettaie” in dialogo con la giornalista Rossana Franzone.

La chiusura del “Milazzo Cult Festival” è prevista il 19 luglio con la scrittrice messinese Nadia Terranova, che presenterà il nuovo libro di Caterina Battilocchio “La Guardiana”. L’incontro sarà moderato dal professore Giovanni Moschella dell’Università di Messina.

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