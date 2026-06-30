Si è svolto ad Ucria l’evento conclusivo del progetto inserito nell’ambito del PNRR finanziato dall’Unione Europea (NextGenerationEU): ““Le Origini del Filo d’Oro – Ripensare la storia per coltivare il futuro“. Domenica 28 giugno al Circolo Montecastello è stata inaugurata la Mostra Naturalistica e Convegno Scientifico “Habitat e identità tipiche del territorio”. Al convegno di presentazione dell’allestimento ha preso parte il presidente del Parco dei Nebrodi Domenico Barbuzza. Qui l’intervista.

Ucria è stato comune capofila del progetto. Ecco tutti i dettagli nella parole del sindaco Vincenzò Crisà.

«Questo progetto – confessa – è stata una sfida. Il nostro comune, come quello di Raccuja e Floresta, negli ultimi anni ha subito un forte calo demografico. Ecco perchè abbiamo fatto rete e io credo che con questo progetto siamo riusciti ad incrementare anche l’attrazione turistica».

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