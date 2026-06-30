La Raffineria di Milazzo presenta il nuovo piano investimenti da 78 milioni di euro 30 Giugno 2026 Cronaca La Raffineria di Milazzo presenta il nuovo piano investimenti per il 2026 da 78 milioni di euro, confermando il proprio impegno per sicurezza, efficienza energetica, affidabilità degli impianti e sostenibilità ambientale. Il piano, illustrato nel corso dell’incontro annuale con organizzazioni sindacali, imprese dell’indotto e Sicindustria Messina, si inserisce in uno scenario complesso, caratterizzato da volatilità dei mercati energetici, trasformazione del settore della raffinazione e incertezza sulla situazione geopolitica internazionale. Gli investimenti saranno destinati a rafforzare competitività e resilienza del sito, con interventi orientati all’eccellenza operativa, alla continuità produttiva e al miglioramento delle performance ambientali ed energetiche. Particolare attenzione sarà dedicata alla sicurezza delle infrastrutture industriali, ai sistemi elettrici, all’efficientamento energetico e alla logistica, con interventi di miglioramento su asset strategici della RAM. Il programma conferma il percorso già avviato dall’azienda verso una progressiva riduzione dell’impatto ambientale e il consolidamento del ruolo della Raffineria di Milazzo nel sistema produttivo e occupazionale del territorio. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 1.011 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT