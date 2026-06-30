La Raffineria di Milazzo presenta il nuovo piano investimenti per il 2026 da 78 milioni di euro, confermando il proprio impegno per sicurezza, efficienza energetica, affidabilità degli impianti e sostenibilità ambientale.

Il piano, illustrato nel corso dell’incontro annuale con organizzazioni sindacali, imprese dell’indotto e Sicindustria Messina, si inserisce in uno scenario complesso, caratterizzato da volatilità dei mercati energetici, trasformazione del settore della raffinazione e incertezza sulla situazione geopolitica internazionale. Gli investimenti saranno destinati a rafforzare competitività e resilienza del sito, con interventi orientati all’eccellenza operativa, alla continuità produttiva e al miglioramento delle performance ambientali ed energetiche. Particolare attenzione sarà dedicata alla sicurezza delle infrastrutture industriali, ai sistemi elettrici, all’efficientamento energetico e alla logistica, con interventi di miglioramento su asset strategici della RAM.

Il programma conferma il percorso già avviato dall’azienda verso una progressiva riduzione dell’impatto ambientale e il consolidamento del ruolo della Raffineria di Milazzo nel sistema produttivo e occupazionale del territorio.

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