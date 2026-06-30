Svelati gli artisti che animeranno il cartellone degli eventi previsti il prossimo settembre in occasione dei festeggiamenti in onore di Santo Stefano Protomartire, appuntamento che unisce fede, tradizione e momenti di spettacolo, richiamando ogni anno migliaia di cittadini e visitatori.

Giovedì 4 settembre salirà sul palco Ermal Meta, tra i cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano, autore di brani di grande successo e artista capace di coniugare qualità musicale e profondità dei testi.

Venerdì 5 settembre, invece, sarà la volta di Rocco Hunt, protagonista della scena urban e pop italiana, amatissimo soprattutto dal pubblico più giovane e autore di numerosi successi che hanno conquistato le classifiche nazionali.

Due artisti di primo piano che confermano la volontà dell’amministrazione comunale di Milazzo di offrire un programma di elevato livello, capace di coinvolgere pubblici di tutte le età e di valorizzare ulteriormente una manifestazione che rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del calendario cittadino.

«La festa di Santo Stefano – afferma il sindaco Pippo Midili – rappresenta un momento identitario per tutta la comunità milazzese. È una ricorrenza che coniuga il profondo significato religioso con la capacità di essere occasione di incontro, partecipazione e promozione della nostra città. La presenza di artisti del calibro di Ermal Meta e Rocco Hunt conferma la volontà di proporre eventi di qualità, in grado di attrarre visitatori e offrire ai cittadini spettacoli di alto livello. Saranno giorni di festa che contribuiranno anche a sostenere il tessuto economico e turistico di Milazzo, valorizzandone l’immagine ben oltre i confini del territorio».

Il programma completo dei festeggiamenti, che comprenderà gli appuntamenti religiosi, culturali e civili organizzati in occasione della festa patronale, sarà presentato nelle prossime settimane. L’obiettivo è quello di confermare Santo Stefano come un evento di riferimento nel panorama delle manifestazioni estive siciliane, capace di coniugare tradizione, cultura e spettacolo in un’unica grande festa dedicata alla città.

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