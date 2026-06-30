Chiesa Madre di Raccuja, devozione patronale legata alla Madonna dell’Annunciazione 30 Giugno 2026 Speciale Nebrodi La Chiesa Madre di Raccuja oggi è dedicata a Santa Maria di Gesù, ma storicamente e devozionalmente è legata fortemente alla Madonna dell’Annunciazione, ancora oggi cuore della festa patronale di Raccuja. Stile rinascimentale è una delle chiese più importanti dei Nebrodi. L’Interno è ricco di opere d’arte: statue e gruppi scultorei del ‘500. Si trova nel centro storico del paese. La festa patronale è il 21 settembre Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 68 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT