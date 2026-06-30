La Chiesa Madre di Raccuja oggi è dedicata a Santa Maria di Gesù, ma storicamente e devozionalmente è legata fortemente alla Madonna dell’Annunciazione, ancora oggi cuore della festa patronale di Raccuja.

Stile rinascimentale è una delle chiese più importanti dei Nebrodi. L’Interno è ricco di opere d’arte: statue e gruppi scultorei del ‘500. Si trova nel centro storico del paese.

La festa patronale è il 21 settembre

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin