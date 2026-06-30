Il Castello Branciforti è uno dei principali monumenti di Raccuja, in provincia di Messina.

È un castello di origine medievale, edificato nell’XI secolo su preesistenti strutture di epoca romana, bizantina e islamica. Fu probabilmente fondato durante la dominazione normanna per controllare la Regia Trazzera e la valle del torrente Mastropotamo, importante via di comunicazione dei Nebrodi. Nel corso dei secoli passò da fortezza militare a residenza signorile, soprattutto sotto gli Aragonesi e successivamente con la famiglia Branciforti, dalla quale prende il nome.

L’edificio ha una pianta rettangolare, si sviluppa su due livelli ed era originariamente affiancato da due torri cilindriche; oggi ne rimane una. Dopo vari restauri, il castello ospita spazi culturali e rappresenta un importante punto di riferimento storico e turistico del borgo.

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