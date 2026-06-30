Castello Branciforti di Raccuja, storia di una fortezza medievale dei Nebrodi 30 Giugno 2026 Speciale Nebrodi Il Castello Branciforti è uno dei principali monumenti di Raccuja, in provincia di Messina. È un castello di origine medievale, edificato nell’XI secolo su preesistenti strutture di epoca romana, bizantina e islamica. Fu probabilmente fondato durante la dominazione normanna per controllare la Regia Trazzera e la valle del torrente Mastropotamo, importante via di comunicazione dei Nebrodi. Nel corso dei secoli passò da fortezza militare a residenza signorile, soprattutto sotto gli Aragonesi e successivamente con la famiglia Branciforti, dalla quale prende il nome. L’edificio ha una pianta rettangolare, si sviluppa su due livelli ed era originariamente affiancato da due torri cilindriche; oggi ne rimane una. Dopo vari restauri, il castello ospita spazi culturali e rappresenta un importante punto di riferimento storico e turistico del borgo. GUARDA IL VIDEO Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 54 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT