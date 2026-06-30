Venerdi 3 luglio, alle 19, la comunità luciese e i tantissimi tifosi della Juventus si ritroveranno per un appuntamento speciale. Lo Juventus Official Fan Club “Gaetano Scirea” di Santa Lucia del Mela, guidato

dal presidente Benedetto Merulla, ospiterà Mirko Vucinic indimenticabile attaccante e colonna portante del ciclo vincente di Antonio

Conte.

L’evento si terrà nella suggestiva cornice del palazzo dell’ex carcere borbonico, situato in piazza Milite Ignoto. Vucinic, oggi allenatore del Montenegro, rappresenta un pezzo di sto-ria recente del club torinese.Tra il 2011 e il 2014 ha collezionato 96 presenze e messo a segno 26 reti complessive, rivelandosi l’uomo dei gol pesanti. Nel suo palmarès bianconero spiccano ben tre scudetti consecutivi e due Supercoppe italiane.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Matteo Sciotto. L’ingresso è aperto a tutti i tifosi e agli amanti dello sport.



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