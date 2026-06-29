Dopo i consiglieri comunali Lorenzo Italiano e Giovanni Di Bella, anche il consigliere di minoranza Gioacchino Abbriano ha presentato un’interrogazione a risposta scritta sull’intervento di sistemazione del terrapieno demaniale del Lungomare di Ponente, in località Tono.

L’esponente del gruppo PD–5 Stelle–PRC chiede all’amministrazione chiarimenti sui presupposti giuridici e tecnici dell’opera, sulle autorizzazioni acquisite, sulla compatibilità con i vincoli paesaggistici e ambientali, con il Piano di utilizzo del demanio marittimo (PUDM), oltre che sui costi dell’intervento e sui profili di sicurezza e responsabilità.

L’interrogazione si articola in dieci quesiti con cui si chiede più nel dettaglio di conoscere il titolo che autorizza il Comune a intervenire sul demanio marittimo, gli eventuali assensi della Regione, la natura tecnica dell’intervento, le autorizzazioni paesaggistiche e ambientali acquisite, la compatibilità con il vincolo di inedificabilità dei 150 metri dalla battigia, la conformità al Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Vengono inoltre richiesti chiarimenti sulla sicurezza dell’area destinata alla sosta dei veicoli, sulla responsabilità dell’Ente in caso di incidenti e sui costi complessivi dell’intervento, chiedendo infine se l’opera abbia carattere temporaneo o definitivo e come si inserisca nella pianificazione vigente.

Quale giorno fa anche i consiglieri di minoranza Italiano e Di Bella chiedono un intervento urgente dell’amministrazione comunale e al comandante della Polizia Locale per regolamentare la sosta nell’area del Tono, dopo le numerose segnalazioni ricevute da residenti e bagnanti. Secondo i due esponenti consiliari, l’apertura dei varchi realizzati lungo il marciapiede del lungomare di Ponente avrebbe determinato un utilizzo improprio del terrapieno a ridosso della spiaggia, oggi occupato quotidianamente da centinaia di autovetture. «Quella che doveva essere un’opera finalizzata a consentire il passaggio dei mezzi comunali e delle ditte incaricate della manutenzione – affermano Italiano e Di Bella – si è trasformata di fatto in un enorme parcheggio a cielo aperto, con gravi rischi per la sicurezza dei pedoni, dei residenti e dei numerosi turisti che frequentano il litorale».

I consiglieri ricordano che l’apertura dei varchi è stata prevista dalla deliberazione di Giunta n. 43 del 24 febbraio 2026 e dal successivo provvedimento dirigenziale n. 168 dell’11 giugno scorso, nell’ambito del progetto di manutenzione straordinaria dei marciapiedi e di miglioramento dell’accessibilità del lungomare di Ponente. Negli atti progettuali, tuttavia, viene specificato che gli accessi sono destinati ai mezzi degli operatori comunali e delle imprese affidatarie per le attività di controllo e manutenzione. «Non risulta, invece – sottolineano – alcun successivo provvedimento amministrativo che abbia individuato quell’area come parcheggio pubblico o zona di sosta temporanea aperta indiscriminatamente agli automobilisti».

Italiano e Di Bella richiamano anche la deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 14 giugno 2024, relativa alla possibilità di utilizzare alcune aree come parcheggi temporanei, evidenziando come, allo stato attuale, il tratto di litorale compreso tra lo stadio “Marco Salmeri” e il lido “La Tonnara” sia interessato da una sosta diffusa e priva, a loro giudizio, di un’adeguata regolamentazione. «L’assenza di regole – aggiungono – determina una situazione di potenziale pericolo per quanti raggiungono la spiaggia a piedi. Riteniamo inoltre necessario verificare il rispetto delle disposizioni previste dal Codice della strada e delle normative ministeriali in materia di sicurezza della circolazione».

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