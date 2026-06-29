Il Comune di Milazzo è stato premiato oggi nell’ambito della tappa cittadina del tour estivo “Cuore Mediterraneo”, l’iniziativa promossa da RICREA – Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, dedicata alla sensibilizzazione sul corretto conferimento degli imballaggi in acciaio anche durante il periodo estivo.

La cerimonia si è svolta nel borgo di Vaccarella, alla presenza dei rappresentanti di RICREA, dell’Amministrazione comunale e degli operatori della filiera del riciclo.

A ricevere il riconoscimento – che testimonia l’impegno del Comune di Milazzo nella promozione delle buone pratiche ambientali e della raccolta differenziata è stato l’assessore Santi Romagnolo.

“Siamo soddisfatti di ricevere questo riconoscimento – ha detto l’esponente della giunta Midili -. Milazzo è una città che nei mesi estivi vede aumentare significativamente la propria popolazione grazie alla presenza di turisti e visitatori. Per questo motivo la sensibilizzazione sulla raccolta differenziata deve coinvolgere non solo i residenti ma anche chi sceglie la nostra città per le vacanze. Stiamo lavorando su più fronti. Da un lato continuiamo a investire nell’educazione ambientale, coinvolgendo scuole, associazioni e cittadini attraverso campagne informative e iniziative pubbliche. Dall’altro stiamo rafforzando la comunicazione nei luoghi maggiormente frequentati dai turisti, come il porto, il lungomare, le spiagge e le strutture ricettive, affinché le corrette modalità di conferimento siano semplici e immediate da comprendere”.

L’evento è stato anche l’occasione per ricordare gli importanti risultati raggiunti a livello nazionale: nel 2025 sono state avviate al riciclo oltre 442 mila tonnellate di imballaggi in acciaio, pari all’82,2% dell’immesso al consumo, superando con largo anticipo l’obiettivo europeo dell’80% previsto per il 2030. Anche la Sicilia ha contribuito a questo risultato con oltre 9 mila tonnellate di imballaggi in acciaio raccolte attraverso la raccolta differenziata urbana.

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