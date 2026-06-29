Esperienze autentiche, creatività, movimento, incontri e un forte senso di comunità. Sono questi gli ingredienti del Nebrodi Experience Festival, l’evento che il 21 giugno, nel primo giorno d’estate, ha trasformato il borgo di Raccuja in uno spazio vivo da attraversare, ascoltare e scoprire da protagonisti. ​Un’intera giornata pensata per vivere Raccuja attraverso esperienze, persone, comunità e territori vivi.​

TURISMO LENTO E CONSAPEVOLE. Il Festival nasce grazie a Nebrodi Experience (www.nebrodiexperience.com), un progetto che tra Cultura, Arte e Movimento promuove un turismo lento e consapevole, invitando a staccare dagli schermi (“Scrolla meno. Vivi di più“) per immergersi nella bellezza genuina dei territori e delle persone che li abitano.

Dopo un pomeriggio di eventi e iniziative alcune rivolte ai bambini la giornata si è chiusa con il concerto di Lello Analfino.

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