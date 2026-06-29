È stata ripristinata nelle scorse ore la scritta “Milazzo” collocata nell’aiuola della Marina Garibaldi, uno degli angoli più fotografati del lungomare cittadino e diventato, sin dalla sua installazione, un punto di riferimento per residenti e turisti. L’intervento è stato eseguito dalla ditta che aveva realizzato l’installazione, riportandola alle condizioni originarie dopo i danneggiamenti provocati da ignoti.

La grande insegna, donata alla città e inaugurata nei primi giorni di luglio dello scorso anno, era stata imbrattata oggetto di atti di vandalismo, episodi che hanno suscitato indignazione tra i cittadini e dato il via agli accertamenti per individuare i responsabili attraverso il sistema di videosorveglianza.

Con il ripristino, la scritta torna ad abbellire uno dei luoghi simbolo della città, contribuendo a valorizzare la Marina Garibaldi e offrendo un nuovo punto di attrazione per chi sceglie Milazzo come meta turistica. L’auspicio è che non si ripetano episodi di vandalismo che, oltre a comportare costi per la collettività, mortificano l’immagine della città e il senso civico della comunità. Il rispetto degli spazi pubblici e dei beni comuni rappresenta infatti una responsabilità condivisa, fondamentale per preservare il decoro urbano e valorizzare il patrimonio cittadino. Chi danneggia opere destinate a migliorare l’aspetto della città non colpisce soltanto un manufatto, ma l’intera comunità milazzese.

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