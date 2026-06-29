La Giunta comunale ha approvato il Rendiconto della gestione 2025, documento che certifica i risultati finanziari, economici e patrimoniali dell’Ente e conferma una gestione improntata ai principi di equilibrio, prudenza e responsabilità amministrativa.

“Le risultanze del consuntivo – si legge nella relazione – evidenziano una situazione complessivamente equilibrata e coerente con gli obiettivi programmatici dell’Amministrazione comunale, confermando la solidità della gestione finanziaria e la piena sostenibilità delle scelte amministrative adottate nel corso dell’esercizio. L’attività di verifica e controllo svolta dagli uffici, unitamente al riaccertamento ordinario dei residui e all’aggiornamento delle poste patrimoniali, ha consentito di rappresentare in maniera attendibile la consistenza delle attività e delle passività dell’Ente, nel pieno rispetto dei principi contabili di veridicità, attendibilità, prudenza e competenza. Particolare attenzione è stata riservata alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, al contenimento della spesa corrente, alla corretta quantificazione degli accantonamenti obbligatori e al costante monitoraggio della sostenibilità finanziaria dell’azione amministrativa. Le risultanze contabili confermano inoltre il rispetto di tutti i vincoli previsti dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali”.

Positivo anche il dato relativo alla liquidità dell’Ente: nel corso del 2025 il Comune non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria, con le anticipazioni di cassa che risultano pari a zero. Le partite di giro presentano un perfetto pareggio tra accertamenti e impegni, ulteriore indice della regolarità della gestione contabile.

“Il documento approvato – afferma il sindaco Pippo Midili – rappresenta uno strumento di assoluta trasparenza nei confronti dei cittadini, fotografando con precisione l’andamento dell’attività amministrativa e confermando la solidità degli equilibri finanziari del Comune di Milazzo. Tra gli aspetti più significativi emerge una gestione caratterizzata da elevati standard di correttezza amministrativa. I mandati di pagamento risultano infatti emessi esclusivamente sulla base di provvedimenti esecutivi e regolarmente estinti, senza la presenza di pignoramenti o procedure esecutive da coprire. È stato inoltre pienamente rispettato il principio della competenza finanziaria nella rilevazione di accertamenti e impegni, assicurando una rappresentazione corretta del conto del bilancio sia nei risultati di cassa che di competenza. L’approvazione del Rendiconto 2025 certifica il lavoro svolto dall’Amministrazione e dagli uffici comunali nel segno della responsabilità e della sana gestione finanziaria. I dati confermano un Ente in equilibrio, capace di garantire stabilità dei conti, rispetto dei vincoli normativi e programmazione delle future attività senza ricorrere ad anticipazioni di cassa. È un risultato importante che rafforza la credibilità del Comune e costituisce una base solida per proseguire nel percorso di sviluppo della città, mantenendo alta l’attenzione sull’efficienza della spesa, sulla tutela degli equilibri di bilancio e sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini”.

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