Si è svolta nella giornata odierna, presso i pontili della Raffineria di Milazzo (RAM), l’esercitazione complessa antincendio, organizzata e coordinata dalla Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Milazzo, finalizzata a verificare l’efficacia del sistema integrato di risposta alle emergenze marittimo-portuali.

Lo scenario ha simulato un incendio a bordo della motocisterna Valtevere, ormeggiata presso il pontile della raffineria, con propagazione delle fiamme alle strutture del terminal e conseguente attivazione delle procedure di emergenza di bordo, della Raffineria e del dispositivo antincendio portuale.

Sotto il coordinamento della Sala Operativa della Guardia Costiera sono stati testati con esito positivo gli impianti e le procedure antincendio della nave e della RAM, nonché la risposta del Servizio Integrativo Antincendio Portuale, svolto dalla società Nettunia, delle squadre antincendio della Raffineria e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina, intervenuti sia con mezzi terrestri sia con la motobarca antincendio.

L’esercitazione ha inoltre consentito di verificare l’efficienza del servizio di sfuggita d’emergenza via mare, assicurato dalla società Mare Pulito, che con il Battello San Francesco ha simulato con successo l’evacuazione di due operatori rimasti isolati sul pontile.

Immediata anche la risposta dei Servizi Tecnico-Nautici del porto: Piloti, Ormeggiatori e Rimorchiatori hanno predisposto le operazioni per l’eventuale disormeggio in emergenza della nave, testando contestualmente i sistemi antincendio Fire Fighting installati a bordo dei rimorchiatori.

L’attività ha confermato l’elevato livello di coordinamento e interoperabilità tra tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle emergenze marittimo-portuali, grazie anche alla piena collaborazione del Comando della motocisterna Valtevere e della società raccomandataria marittima Agenzia Paolo Laquidara.

La Capitaneria di porto di Milazzo rivolge infine un ringraziamento a tutti gli Enti, all’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, alle amministrazioni e gli operatori intervenuti, per la costante collaborazione e il supporto assicurato alla riuscita dell’attività addestrativa.

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