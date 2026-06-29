Cinque ore di pullman, 40 gradi e un pallone che rotola. Non è servito altro ai piccoli atleti milazzesi della Folgore Milazzo, presieduta da Salvatore De Luca, delle annate 2017 e 2018 per trasformare il torneo Coppa del Mare di Sibari in una quattro giorni di puro spettacolo e divertimento.

I piccoli “Folgorini” hanno affrontato la maratona calabrese con un entusiasmo travolgente, regalando sprazzi di calcio vero e, soprattutto, una lezione di amicizia che vale più di qualsiasi trofeo.

Sul rettangolo di gioco i veri protagonisti sono stati loro. Il gruppo dei 2018 che ha segnato l’esordio del torneo con una pioggia di gol. Ma il momento più bello del girone è arrivato nelle difficoltà, quando lo spirito di squadra ha preso il sopravvento: nei momenti in cui la fatica si faceva sentire e i portieri erano stremati, i bambini non ci hanno pensato due volte a sacrificarsi per il gruppo.

Più di uno di loro, compreso il capitano, ha sfilato la maglia di movimento per indossare i guanti e andare coraggiosamente tra i pali, dimostrando una flessibilità e una voglia di aiutarsi a vicenda davvero straordinarie.

​Subito dopo è toccato ai 2017 che hanno sfoderato una serie di prestazioni eccellenti sin dalle partite del girone. I ragazzi hanno espresso un calcio totale fatto di parate spettacolari, gol d’autore e interventi difensivi di spessore, lottando su ogni pallone con una resistenza eroica sotto il caldo torrido. La loro incredibile cavalcata li ha portati dritti all’atto conclusivo, dove il destino ha riservato un colpo di scena: una finale tutta messinese in terra calabrese, un vero e proprio derby d’oltrestretto contro l’Or.Sa. Barcellona.

Al termine di un match tiratissimo, i Folgorini hanno ceduto il passo ai barcellonesi, conquistando comunque un bellissimo e prestigioso secondo posto e portando a casa la prima storica coppa della società in questa competizione.

A guidare i bambini in questa splendida avventura sono stati due fari della panchina: il mister e responsabile della scuola calcio Alessandro Formica, colonna portante della società che da anni accompagna con dedizione i piccoli atleti a questo torneo, e il giovane mister Francesco Crisafulli, diventato per i ragazzi un punto di riferimento da seguire in campo e un insostituibile compagno di giochi durante i momenti di relax in piscina.

A spingerli dagli spalti, il tifo speciale delle loro famiglie sostenendoli ad ogni fischio d’inizio e condividendo ogni singola risata. I piccoli campioni tornano a Milazzo stanchi, abbronzati e fieri del loro trofeo, ma soprattutto con il ricordo di una vacanza sportiva indimenticabile, dove a vincere sono stati il gioco di squadra, i sorrisi e la gioia immensa di correre dietro a un pallone.

​CATEGORIA 2018. In porta: Scaffidi Jacopo​. Capitano: Maccotta Giacomo

​Squadra: Capone Andrea, De Luca Nino, Lamancusa Simone, La Rosa Mario, Bertè Lorenzo, Di Giovanni Carmelo.

​CATEGORIA 2017. In porta: Anania Davide. Capitano: Capone Francesco

​Squadra: Piccirilli Ludovico, Grosso Thomas, Aliberti Antonio, Giuffrè Leonardo, Giuffrè Vittorio, La Malfa Antonio.

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