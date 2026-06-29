È stato convocato per martedì 30 giugno alle 10.30 il Consiglio comunale di Milazzo in adunanza ordinaria. La seduta si terrà nell’Aula consiliare “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” del Palazzo municipale, su determinazione del presidente del Consiglio comunale Angelo Maimone.

I lavori dell’Aula saranno dedicati alla trattazione degli argomenti inseriti nell’ordine del giorno, che prevede quattro punti. Si partirà dalla lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti, dal numero 35 al numero 49 del 2026. Successivamente il Consiglio sarà chiamato ad esaminare la proposta di modifica di alcuni articoli dello Statuto comunale, nello specifico gli articoli 17, 18, 22 e 38. La proposta, già transitata dalla commissione consiliare con uscita in data 26 novembre 2025, riguarda aggiornamenti dell’assetto normativo dell’Ente.

Ecco il dettaglio degli articoli da modificare:

-art. 17: diritto di iniziativa (interrogazioni e mozioni) per tutti gli atti di competenza del consiglio, decadenza per assenze non giustificate, e dimissioni dalla carica di consigliere.

– art.18: investe vari compiti del consiglio e determina le scelte politico-amministrative mediante la revisione economica e finanziaria, l’istituzione di commissioni speciali e di indagine, le funzioni di consigliere anziano.

– art.22 riguarda la validità delle sedute e delle deliberazioni e l’eventuale richiesta di una maggioranza qualificata.

-art.38 stabilisce la mobilità del personale e la rotazione dei dirigenti.

All’ordine del giorno anche l’elezione della Commissione elettorale comunale, prevista dall’articolo 12 del D.P.R. n. 223 del 20 marzo 1967 e successive modifiche e integrazioni.

Infine sarà discussa la mozione riguardante l’ATO Rifiuti in liquidazione, presentata dal consigliere comunale Massimo Bagli insieme ad altri tre consiglieri e acquisita agli atti dell’Ente lo scorso 16 giugno 2026.

La seduta consiliare sarà audio-video registrata e trasmessa in diretta streaming, garantendo così la possibilità ai cittadini di seguire i lavori dell’Aula.

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