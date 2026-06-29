Al milazzese Salvatore Patti la Medaglia Mauriziana. Da cinque anni sulla nave scuola Vespucci 29 Giugno 2026 Cronaca Il milazzese Salvatore Patti, originario del Capo, 53 anni di cui 34 trascorsi nella Marina Militare, ha ricevuto la Medaglia Mauriziana. Il prestigioso riconoscimento concesso agli ufficiali e sottufficiali della Marina Militare. Più che una semplice onorificenza, medaglia rappresenta il culmine di una vita di dedizione sacrificio e rigore professionale. Simboleggia il ringraziamento solenne dell’Istituzione verso chi, attraverso una condotta irreprensibile, ha servito il Paese con costante lealtà e spirito di abneqazione, trasformando un lungo percorso di servizio in una testimonianza tangibile di integrità morale. Il Primo Maresciallo Salvatore Patti, è un sottufficiale della Marina Militare Italiana e da cinque anni fa parte dell’equipaggio della nave scuola Amerigo Vespucci come Capo posto plancia, ruolo di responsabilità nelle operazioni di navigazione. Il 9 settembre 2021, durante il passaggio dell’Amerigo Vespucci a Milazzo, era presente a bordo. Il saluto alla città fu organizzato anche in considerazione della presenza del sottufficiale milazzese nell’equipaggio. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 4.180 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT