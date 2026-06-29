Il milazzese Salvatore Patti, originario del Capo, 53 anni di cui 34 trascorsi nella Marina Militare, ha ricevuto la Medaglia Mauriziana. Il prestigioso riconoscimento concesso agli ufficiali e sottufficiali della Marina Militare.

Più che una semplice onorificenza, medaglia rappresenta il culmine di una vita di dedizione sacrificio e rigore professionale. Simboleggia il ringraziamento solenne dell’Istituzione verso chi, attraverso una condotta irreprensibile, ha servito il Paese con costante lealtà e spirito di abneqazione, trasformando un lungo percorso di servizio in una testimonianza tangibile di integrità morale.

Il Primo Maresciallo Salvatore Patti, è un sottufficiale della Marina Militare Italiana e da cinque anni fa parte dell’equipaggio della nave scuola Amerigo Vespucci come Capo posto plancia, ruolo di responsabilità nelle operazioni di navigazione.

Il 9 settembre 2021, durante il passaggio dell’Amerigo Vespucci a Milazzo, era presente a bordo. Il saluto alla città fu organizzato anche in considerazione della presenza del sottufficiale milazzese nell’equipaggio.

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