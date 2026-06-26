Al via domani, sabato 27 giugno alle 17.30, a Palazzo D’Amico la rassegna culturale estiva dell’Associazione Città Invisibili patrocinata del Comune di Milazzo.

Il primo evento in programma è un convegno nell’80mo anniversario della Repubblica Italiana, dal titolo: “4 Parole dell’Italia Repubblicana”. Le prime tre parole identificano tre precisi periodi dell’ Italia del 2° dopoguerra. La quarta, pur riferendosi a fatti avvenuti in questi ultimi 80 anni, identifica, di fatto, il nostro Paese anche per periodi precedenti a quello repubblicano. Quali sono queste parole? Lo scoprirete grazie ai relatori Alessio Pracanica, Santo Laganà e la presidente Maria Rotuletti dell’Associazione Città Invisibili. Katia Trifirò, docente UNIME presso il Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi Culturali. Componente del Comitato Scientifico dell’ Associazione Città Invisibili, Elio Ruberto, Magistrato di Cassazione Idoneo alle Funzioni Direttive Superiori, in quiescenza dall’ottobre 2021. Già assistente alla cattedra di Diritto Penale dell’Università degli Studi di Padova (Prof. Giuseppe Zuccalà); già Avvocato della Saipem S.p.A. di S. Donato Milanese; per 20 anni Sost. Procuratore della Repubblica di Padova; per 8 anni Sost. Procuratore Generale di Venezia; per 6 anni Procuratore della Repubblica di Bassano del Grappa e per 7 anni di Rovigo.Attualmente Presidente di Sezione presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina. Componente del Comitato Scientifico dell’Associazione Città Invisibili.

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