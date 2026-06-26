Il sindaco Pippo Midili ha designato Salvatore Gitto quale componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Barone Giuseppe Lucifero di San Nicolò” per il quadriennio 2026-2030.

La designazione è stata effettuata a seguito della richiesta dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e nel rispetto delle disposizioni statutarie della Fondazione e della normativa regionale vigente in materia di nomine e designazioni.

Gitto vanta una consolidata esperienza professionale e amministrativa. Nel corso degli anni ha infatti ricoperto incarichi pubblici di rilievo, svolgendo le funzioni di Assessore comunale e di Consigliere comunale della Città di Milazzo, maturando una significativa conoscenza delle dinamiche istituzionali e delle esigenze del territorio.

«La scelta – spiega Midili – è ricaduta su una figura che unisce competenza, esperienza amministrativa e profonda conoscenza della realtà locale, elementi ritenuti particolarmente importanti per contribuire all’attività della Fondazione, storica istituzione cittadina impegnata nel campo dell’assistenza e della beneficenza».

Con questa designazione, l’amministrazione comunale conferma la propria attenzione nei confronti delle istituzioni che operano nel sociale e che rappresentano un patrimonio di valore per l’intera comunità milazzese. Lo Statuto della Fondazione prevede che uno dei cinque componenti del Consiglio di Amministrazione sia designato dal Comune di Milazzo. I componenti dell’organo amministrativo svolgono il proprio incarico a titolo gratuito, senza percepire alcun compenso.

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