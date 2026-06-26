Salvatore GittoFondazione Lucifero Milazzo, il sindaco designa Salvatore Gitto nel Consiglio di amministrazione 26 Giugno 2026 Cronaca Il sindaco Pippo Midili ha designato Salvatore Gitto quale componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Barone Giuseppe Lucifero di San Nicolò” per il quadriennio 2026-2030. La designazione è stata effettuata a seguito della richiesta dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e nel rispetto delle disposizioni statutarie della Fondazione e della normativa regionale vigente in materia di nomine e designazioni. Gitto vanta una consolidata esperienza professionale e amministrativa. Nel corso degli anni ha infatti ricoperto incarichi pubblici di rilievo, svolgendo le funzioni di Assessore comunale e di Consigliere comunale della Città di Milazzo, maturando una significativa conoscenza delle dinamiche istituzionali e delle esigenze del territorio. «La scelta – spiega Midili – è ricaduta su una figura che unisce competenza, esperienza amministrativa e profonda conoscenza della realtà locale, elementi ritenuti particolarmente importanti per contribuire all’attività della Fondazione, storica istituzione cittadina impegnata nel campo dell’assistenza e della beneficenza». Con questa designazione, l’amministrazione comunale conferma la propria attenzione nei confronti delle istituzioni che operano nel sociale e che rappresentano un patrimonio di valore per l’intera comunità milazzese. Lo Statuto della Fondazione prevede che uno dei cinque componenti del Consiglio di Amministrazione sia designato dal Comune di Milazzo. I componenti dell’organo amministrativo svolgono il proprio incarico a titolo gratuito, senza percepire alcun compenso. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 1.863 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT