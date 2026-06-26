Festa San Giovanni a Milazzo, stasera il concerto di Marco Carta 26 Giugno 2026 Brevi Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista. Questa sera, venerdì 26 giugno alle 21.30, il grande appuntamento con la musica live: sul palco di Piazza San Giovanni arriva Marco Carta con una tappa del suo tour estivo. Il vincitore di Sanremo ed Amici di scena a Milazzo per una serata di festa, musica e condivisione. Non mancheranno i suoi più grandi successi: dalla celebre “La forza mia”, brano vincitore del Festival di Sanremo 2009, fino a hit amatissime come “Dentro ad ogni brivido”, “Ti rincontrerò” e “Splendida ostinazione”. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 496 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT