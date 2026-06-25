Il profumo del pane appena sfornato, la maestria della pasta fatta a mano e i dolci della tradizione. Sono questi gli ingredienti di “Pane, Pasta e Comunità – Dal grano ai prodotti da forno, fino alla tavola condivisa”, l’evento che si terrà a Ucria domani venerdì 26 giugno, a partire dalle 19. ​

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di celebrare le radici del territorio e promuovere la cultura agroalimentare locale perché “un paese che condivide il pane, condivide anche la propria storia, la propria identità e il proprio futuro“. ​

Il programma della serata. La manifestazione si svilupperà in due momenti principali, coniugando l’aspetto enogastronomico e laboratoriale con l’intrattenimento dello spettacolo dal vivo. ​

Dalle 19 – Esperienze e Sapori. Gli spazi interni ed esterni del Circolo Montecastello si trasformeranno in un laboratorio a cielo aperto con tre grandi protagonisti: ​

Dal Grano al Pane: Laboratorio di panificazione artigianale a cura di Andrea, maestro panificatore del Panificio Tre Spighe. ​Pasticceria Artigianale: Una dimostrazione live con Sandro, ideatore e anima de L’Apprendista Pasticcere. ​ Pasta “fatta con amore”: Un momento di degustazione della pasta del Pastificio Casalgrano, prodotta e realizzata da Marco e cucinata per l’occasione da chef locali (tra cui Davide), per raccontare il gusto autentico delle cose fatte bene. ​

Dalle 21.30 – Musica e Cabaret. ​La seconda parte della serata si sposterà nella splendida cornice dell’Arena Comunale per lasciare spazio all’arte e alla spensieratezza: ​Giacomo Di Cara in “Solo Canzonette”: un trascinante avanspettacolo musicale e tributo alla grande musica italiana. ​Marco Manera: Show finale di cabaret e intrattenimento con il celebre e simpaticissimo comico, pronto a regalare risate e buonumore a tutto il pubblico.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin