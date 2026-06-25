Un traguardo importante che unisce l’alta ristorazione alla grande musica d’autore. Il Simo Restaurant festeggia domani, venerdì 26 giugno, i suoi primi dieci anni di attività. Un decennio di successi nato dalla passione e dalla lungimiranza del giovane imprenditore Simone Visalli – stimato docente formatore professionale, tutor aziendale e talentuoso batterista – che ha saputo fondere l’amore per l’arte culinaria con quello per le sette note, creando un punto di riferimento unico nel territorio mamertino.

Per festeggiare l’anniversario e inaugurare un cartellone di eventi che si snoderà lungo due mesi ricchi di spettacoli, il locale ospiterà un grandissimo nome della musica italiana: Marco Carta.

​Il celebre cantante sarà l’ospite d’onore della serata di domani. A partire dalle 20.30, durante la cena, l’artista sarà protagonista di un intimo e speciale backstage proprio all’interno del ristorante, offrendo agli ospiti un momento esclusivo prima di spostarsi sul grande palco di San Giovanni per il concerto live, culmine dei festeggiamenti nel celebre quartiere di Milazzo.

«Per celebrare questo importante traguardo – spiega Visalli – non solo ospiteremo Marco Carta ma abbiamo preparato due mesi ricchi di eventi. Ospiteremo personaggi importanti del panorama musicale italiano».



L’​1 luglio è in programma una cena con un ospite a sorpresa. Il 5 luglio un pranzo esclusivo con l’energia e la simpatia di Davide De Marinis. A settembre la storica band degli “Studio 3” cenerà con gli ospiti prima di regalare una performance live indimenticabile.

Tradizione, Innovazione e Inclusività. Situato strategicamente sulla S.S. 113 ad Olivarella-Milazzo (a pochissimi chilometri dai caselli autostradali e annesso al suggestivo B&B Casantica), il Simo Restaurant si distingue per un format gastronomico capace di abbracciare ogni palato.

​Dalla pizzeria d’autore alla ristorazione d’eccellenza alla carta, l’offerta spazia sapientemente tra piatti di mare, proposte di terra e di carne, fino a menu interamente dedicati a chi soffre di particolari intolleranze alimentari, garantendo a tutti i clienti un’esperienza sicura e di alto livello.

​Tra Design, Comfort e l’Arte di Salvo Currò. Con la capacità di accogliere centinaia di coperti, il ristorante si divide tra una raffinata sala interna climatizzata e un incantevole giardino esterno, illuminato da un romantico cielo stellato. La sala interna è un vero gioiello di design: caratterizzata da un arredamento ricercato e minimalista con mobili in legno di alta qualità, custodisce una vasta cantina ricca di pregiate e premiate etichette vinicole. A rendere l’atmosfera ancora più magica è la mostra permanente dell’artista milazzese Salvo Currò. Questa sinergia tra Simone Visalli e il maestro Currò denota una profonda sensibilità e un legame viscerale con la propria terra, che si riflette chiaramente anche nella scelta della tradizione culinaria rivisitata presente nei piatti.

Il Simo Restaurant vi aspetta per condividere l’eccellenza del gusto e le emozioni dei grandi spettacoli dal vivo.

​Info e Prenotazioni:

​Location: S.S. 113, Olivarella – Milazzo (ME)

​090 214 2908 – 3497837727

Data Evento Marco Carta: venerdì 26 giugno, ore 20.30

ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE OGGI MILAZZO PER SIMO RESTAURANT

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