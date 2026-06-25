Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Milazzo, ad Acqueviole poco prima del supermercato Md. L’impatto è avvenuto tra una Lancia Y e uno scooter.

A restare ferite due donne, entrambe alla guida dei mezzi. Ad avere la peggio la sessantenne che guidava l’auto. E’ stata trasportata all’ospedale di Milazzo dai sanitari del 118 in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Ha numerose fratture e un profondo taglio sul collo.

Al Pronto Soccorso del Fogliani anche la donna, quarantenne, che guidava il mezzo a due ruote.

Ad intervenire è stata prima una pattuglia della Polizia di Stato poi la Polizia Locale. Non appena arrivati le condizioni della donna alla guida dell’auto sono apparse subito gravi visto il notevole quantitativo di sangue perso a causa del taglio al collo.

A quanto pare, saranno i rilievi fatti dagli agenti di Polizia Locale a stabilirlo con precisione, il mezzo a due ruote non ha notato la svolta a sinistra della macchina che stava per entrare nel parcheggio del negozio. Inevitabile l’impatto.

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