Sarà presentato domenica 28 giugno, alle 18.30, a Palazzo D’Amico, il romanzo “Cercavo di Capire” di Giuseppe Bellamacina, pubblicato da Lombardo Edizioni. Il libro racconta la storia di Lorenzo, un trentenne alle prese con le incertezze del lavoro, dei sentimenti e della vita. Attraverso una narrazione sincera, ironica e coinvolgente, l’autore accompagna il lettore in un percorso di crescita personale e di ricerca di consapevolezza.

L’incontro sarà aperto dai saluti dell’assessore alla Cultura Giulia Buono. Interverranno l’editore Antonio Lombardo e l’autore, che dialogherà con l’architetto Marilena Conti. Previsti anche momenti di lettura a cura della piccola Anita Bellamacina e della dottoressa Ilaria Chirico.

L’evento offrirà al pubblico l’occasione di conoscere da vicino un’opera che affronta temi attuali e universali, dalla precarietà esistenziale alla ricerca di sé.

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