Una storia nata in Sicilia è arrivata nel cuore di Milano. È stato presentato al Volvo Studio Milano “Una passeggiata tra le stelle”, il libro autobiografico di Domenico Rizzo, edito da Giunti, che racconta un viaggio umano attraverso l’infanzia, la famiglia, il bisogno di essere compresi, la paura del giudizio, la ricerca della propria identità e la forza di trasformare le proprie fragilità in consapevolezza.

L’appuntamento ha rappresentato una tappa significativa nel percorso dell’autore meriese, portando in una delle location culturali più prestigiose della città una narrazione intima e universale, capace di parlare a chiunque abbia vissuto il difficile percorso della costruzione di sé. La serata è stata condotta da Stefano Alacqua, podcaster siciliano, che ha guidato il confronto tra autore e ospiti attraverso tre valori particolarmente legati alla filosofia Volvo: sicurezza, persone e sostenibilità. La sicurezza come capacità di accogliere una storia personale con rispetto, le persone come centro di ogni percorso umano e la sostenibilità come possibilità per una storia di viaggiare nel tempo e raggiungere nuovi lettori attraverso il libro.

Ad aprire l’incontro è stato Massimo Sattaflores, Store Manager del Volvo Studio Milano, che ha accolto il pubblico in uno spazio simbolo di innovazione, cultura e visione.Tra gli interventi più attesi quello di Alessia Maurelli, atleta ed ex capitana della Nazionale italiana di ginnastica ritmica, autrice della prefazione del volume.

Maurelli ha raccontato il legame umano nato con Domenico Rizzo e il valore di una storia capace di mettersi completamente a nudo.

“La storia di Domenico l’ho conosciuta bene, lui per me è un amico, un esempio è una persona che fin dal primo sguardo ci siamo capiti senza parlarci. Secondo me questo è un sintomo già importante di aspetti di vita che si assomigliano tanto. Lì ho capito che non era solo un amico ma era veramente una persona che poteva lasciare tanto. – ha dichiarato l’ex campionessa olimpica Alessia Maurelli – E così è stato, sono decorsi tre anni di amicizia in realtà ma sono stati 3 anni belli e intensi e quando è giunto il momento di scrivere la prefazione al mio amico Domy per me è stato inizialmente facile ma difficile, perché le parole uscivano, i concetti li avevo, ma metterli insieme non è stato facile perché avrei scritto un libro intero per quanto gli voglio bene. Riuscire a scrivere qualcosa di se stesso, mettersi a udo, come è riuscito a fare lui per me è un atto non solo di coraggio ma anche di altruismo. Scrivere e introdurre le pagine del suo libro è stato veramente un onore”.

Nel corso della presentazione sono stati affrontati i temi centrali dell’opera: l’identità, il sentirsi fuori posto, il bullismo, la difficoltà di essere accettati, l’iperattività, il sacrificio e la ricerca della libertà di essere se stessi.

Significativo anche l’intervento di Francesco Zamicheli, direttore di Giunti Editore, che ha sottolineato il valore culturale e sociale del progetto editoriale. “Pubblichiamo circa mille libri nuovi all’anno – ha spiegato Zamicheli –. Quello che abbiamo ascoltato questa sera non poteva che meritare un libro, perché storie come questa hanno uno scopo personale e sociale molto importante. Domenico è diventato un autore, se lo è meritato sul campo, e una casa editrice come la nostra deve fare anche questo: raccontare storie che appartengono alla cultura e alla vita di tutti noi”.

Domenico Rizzo ha affidato al pubblico il significato più profondo del suo lavoro: “Questo libro non vuole insegnare niente a nessuno, solo raccontarvi ciò che la vita ha insegnato a me. Per me è tutto surreale, già solo per il fatto di essere riuscito a mettere tutta la mia verità è una realizzazione personale infinita. Sono riuscito a dire parole e cose che fino a qualche anno fa pensavo sarebbero rimaste chiuse dentro la mia mente dentro il mio cuore. Avevo paura della mia ombra e adesso tutti sanno tutto di me ed è una sensazione bellissima perché sono libero”.

Una passeggiata tra le stelle racconta la storia di un bambino irrequieto e giudicato “troppo impegnativo”, cresciuto tra incomprensioni, silenzi e difficoltà, che riesce però a non perdersi e a trasformare il dolore in forza. Un memoir autentico che attraversa infanzia, fragilità, identità, amore e rinascita, fino alla nascita di Wonderland. “Essere se stessi, a volte, costa tutto. Ma non esserlo costa una vita intera”: una frase emersa durante la serata che racchiude il messaggio centrale del libro e il valore dell’incontro milanese. La presentazione al Volvo Studio Milano ha segnato un nuovo importante capitolo per Una passeggiata tra le stelle, portando una storia siciliana in un contesto culturale di respiro nazionale. Il libro è disponibile nelle librerie e nei principali canali di vendita.

Prossimi appuntamenti con Domenico Rizzo:• Domenica 28 giugno, ore 18.30 – Wonderland, via dei Gigli 33, Milazzo• Mercoledì 1 luglio, ore 19.00 – Sala consiliare, Merì• Venerdì 3 luglio, ore 18.00 – Libreria Giunti al Punto, Parco Corolla, Milazzo

Sinossi: Una passeggiata tra le stelle racconta la storia di un bambino irrequieto e rumoroso, che cresce sentendosi sbagliato e che attraversa il peso del giudizio, del bullismo, del silenzio, dei retaggi culturali e della difficoltà di trovare il proprio posto nel mondo.Oggi si parlerebbe di disturbo dell’attenzione, di ADHD, ma a quell’epoca ci si limitava a di-re: «È un ragazzino troppo impegnativo», e lo si relegava all’ultimo banco.Quel bambino è riuscito a non perdersi lungo la strada della vita, a non fare del rancore la propria bandiera e, al contrario, a costruire qualcosa di grande, per sé e per gli altri.Un memoir intimo e autentico in cui DomenicoRizzo si racconta per la prima volta, attraversando infanzia, fragilità, identità, amore, dolore e rinascita, fino alla creazione di Wonderland.Un viaggio umano e profondo, dove anche ciò che ferisce può diventare una lezione di vita.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin