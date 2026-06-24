Non è passata inosservata ieri la presenza di Antonino Cannavacciuolo, uno dei più celebri e apprezzati chef italiani, al pontile di Santa Maria Maggiore di Milazzo anche se subito non è stata individuata la destinazione del charter in cui è salito. Poi alcuni passeggeri della Nerea Siremar hanno protestato per il ritardo della partenza a causa della presenza a bordo di una troupe televisiva.

La conferma che però ha chiuso il cerchio è arrivata da alcuni turisti del Therasia Resort di Vulcano che hanno condiviso sui social storie in cui si riconosce chiaramente Bruno Barbieri alle prese con i nuovi protagonisti di Masterchef.

A quanto pare, infatti, la nuova stagione avrà una puntata esterna girata proprio al Therasia Resort dove insistono due ristoranti stellati, il Cappero e i Tenerumi.

In una foto, inviata alla nostra testata, è stato fotografato anche il giornalista gastronomico Santi Cautela forse coinvolto nelle consuete giurie esterne del programma.

Cautela proprio ieri, infatti, ha pubblicato un selfie con l’executive chef del Therasia Davide Guidara. Massimo riserbo sulla natura della puntata. Solitamente le nuove stagioni di Masterchef vengono registrate in estate e mandate in onda in inverno.

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