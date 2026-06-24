Prosegue il MilazzoCultFestival 2026, la rassegna culturale che anche quest’anno porta in città grandi protagonisti del mondo della letteratura, del giornalismo, della politica e della società civile. L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco di Milazzo in collaborazione con il Comune di Milazzo, Demea Eventi e Mondadori Store, è giunta alla quinta edizione e si conferma uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate milazzese.

Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 25 giugno, alle 18, nell’Atrio del Carmine, con il giornalista e scrittore Lirio Abbate, tra le firme più autorevoli del giornalismo d’inchiesta italiano, che presenterà il suo libro “I diari del boss”. L’incontro sarà dedicato ai temi della criminalità organizzata, della legalità e del racconto delle dinamiche mafiose attraverso documenti e testimonianze. A dialogare con l’autore sarà il procuratore della Repubblica di Palmi, Emanuele Crescenti.

La rassegna si era aperta con l’intervento di padre Enzo Fortunato e ha proseguito con l’appuntamento dedicato alla psicoterapeuta e scrittrice Stefania Andreoli, autrice di “Un’ottima famiglia”. Successivamente spazio alla politica e alle istituzioni con Pier Ferdinando Casini, già presidente della Camera dei Deputati, che ha presentato il volume “Al centro dell’aula. Dalla Prima Repubblica a oggi”, in un confronto sui cambiamenti della politica italiana e del ruolo delle istituzioni.

Il calendario del MilazzoCultFestival proseguirà poi con altri ospiti di rilievo.

Il 2 luglio sarà la volta di Pietro Grasso, già procuratore nazionale antimafia e presidente del Senato, che presenterà “U Maxi”, dedicato ai temi della legalità e alla memoria della stagione delle stragi mafiose. Dialogherà con lui il procuratore generale di Messina Carlo Caponcello.

Il 4 luglio protagonista sarà la giornalista e conduttrice Serena Bortone, che presenterà il libro “Le dirimpettaie” in dialogo con la giornalista Rossana Franzone.

La chiusura della manifestazione è prevista il 19 luglio con la scrittrice messinese Nadia Terranova, che presenterà il nuovo libro di Caterina Battilocchio “La Guardiana”. L’incontro sarà moderato dal professore Giovanni Moschella dell’Università di Messina.

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