Si sono insediate le tre Commissioni consiliari permanenti del Comune di Milazzo, organismi chiamati a svolgere un ruolo fondamentale nell’attività istituzionale dell’Ente attraverso l’esame preliminare degli atti, l’attività consultiva e di approfondimento e il rilascio dei pareri di competenza prima della discussione in Consiglio comunale.

Nel corso delle sedute si è proceduto all’elezione dei presidenti e dei vicepresidenti.

Alla guida della Prima Commissione consiliare permanente, competente in materia di bilancio, programmazione finanziaria, tributi, affari generali e istituzionali, è stato eletto Danilo Ficarra. Vicepresidente sarà Massimo Bagli.

La Seconda Commissione, che si occupa delle tematiche legate al territorio, ai lavori pubblici, all’urbanistica, all’ambiente, alla viabilità, al patrimonio e al verde pubblico, sarà presieduta da Franco Rizzo, mentre la vicepresidenza è stata affidata ad Alisia Sottile.

Alla guida della Terza Commissione, competente per servizi sociali, pubblica istruzione, cultura, sport, turismo, spettacolo e politiche giovanili, è stata eletta Fabiana Bambaci. Vicepresidente sarà Roberta Sterrantino.

L’insediamento delle Commissioni rappresenta un passaggio essenziale per la piena operatività del Consiglio comunale, consentendo l’avvio dell’attività istruttoria e di approfondimento sulle principali questioni amministrative e programmatiche che interesseranno la città nei prossimi anni. Le Commissioni resteranno in carica per l’intera durata della consiliatura e costituiscono il luogo privilegiato del confronto politico e tecnico sulle proposte che successivamente approderanno in Aula per l’approvazione definitiva.

Soddisfazione è stata espressa dai neoeletti presidenti.

«Ringrazio i colleghi consiglieri per la fiducia accordatami – afferma Danilo Ficarra –. La Prima Commissione sarà chiamata ad affrontare temi centrali per la vita amministrativa dell’Ente, a partire dagli strumenti finanziari, dalla programmazione economica e dai regolamenti comunali. Lavoreremo con spirito di collaborazione e nell’interesse esclusivo della città».

«La gestione del territorio, la tutela dell’ambiente e la programmazione delle opere pubbliche rappresentano sfide decisive per il futuro di Milazzo – sottolinea Franco Rizzo –. La Commissione intende svolgere un’attività attenta e propositiva, favorendo il confronto con l’Amministrazione e con tutti i soggetti coinvolti nei processi di sviluppo del territorio».

«La Terza Commissione avrà il compito di seguire settori particolarmente vicini ai bisogni quotidiani dei cittadini – evidenzia Fabiana Bambaci –. Servizi sociali, scuola, cultura, sport e politiche giovanili richiedono ascolto e attenzione costante. L’obiettivo sarà quello di contribuire a migliorare la qualità dei servizi e promuovere iniziative a sostegno della comunità».

Con l’elezione degli organismi interni del Consiglio si completa così il percorso di avvio della nuova consiliatura, dopo l’elezione del presidente del Consiglio comunale Angelo Maimone e del vicepresidente, consentendo al civico consesso di entrare pienamente nella fase operativa.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin